Mure auf Ischia: Letzte Vermisste tot geborgen

Nach dem verheerenden Unwetter auf der süditalienischen Insel Ischia im Golf von Neapel am 26. November haben die Behörden am Dienstag die Bergungsarbeiten fortgesetzt und die letzte Vermisste tot geborgen. Die Leiche wurde in der Nähe eines Parkplatzes entdeckt, auf dem ein Großteil der Erdmassen im Inselteil Casamicciola gelandet war. Damit stieg die offizielle Zahl der Todesopfer auf zwölf.