Panikkäufe an ungarischen Zapfsäulen

Nachfrage nach Benzin doppelt so hoch wie im Vorjahr

In der vergangenen Woche war die Nachfrage nach Benzin doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum 2021, bei Diesel waren es 150 Prozent. Während im Normalfall der Tagesumsatz an MOL-Tankstellen bei fünf Millionen Liter liegt, betrug er am Dienstag letzter Woche acht Millionen Liter, betonte der Direktor.