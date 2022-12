Süße Alternativen für die X-Mas-Keksdose

Palmenblätter von Emelie Richter

Zutaten: 1 Rolle Blätterteig, 60g Kristallzucker oder brauner Zucker.

Zubereitung: Blätterteig ausrollen, mit Zucker bestreutem und die Kristalle etwas in den Teig eindrücken. Von beiden Breitseiten ausgehend, wird der Blätterteig zur Mitte wie ein Strudel eingerollt. Bis sich die 2 Rollen in der Mitte berühren. Mit einem, in heißes Wasser getauchten Messer, schneidet man ca. 1/2 cm breite Scheiben ab, die man dann mit der Schnittfläche auf ein Blech mit Backpapier legt. Bei ca. 180 Grad goldbraun, knusprig backen.