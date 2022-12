Für Hard-Duo gibt es Wiedersehen nach acht Jahren

Heute um 20.45 Uhr steigt das Duell der beiden bislang noch punktelosen Teams in der Gruppe C der EHF European League. Die Harder Handballer haben Balatonfüredi in der Sporthalle am See zu Gast. Schon vor acht Jahren standen sich die beiden Teams in der letzten Qualifikationsrunde zum EHF European Cup gegenüber.