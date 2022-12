Darum sind Senioren im Krieg besonders gefährdet

„Viele bleiben in Regionen zurück, in denen sie regelmäßig durch unerbittliche Boden- und Luftangriffe in Gefahr geraten“, sagt die Amnesty-Expertin für Europa und Zentralasien, Janine Uhlmannsiek. Die Organisation ist für das Lagebild im Sommer in der Ukraine unterwegs gewesen und hat zwischen März und Oktober 226 Menschen befragt, teilweise bei Vor-Ort-Besuchen in sieben staatlichen Einrichtungen. Den Angaben nach machen Über-60-Jährige knapp ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung aus.