Onlinedating: Zerstört Technologie die Liebe?

Warum hält sich der Mythos so hartnäckig, dass die Technologie die Liebe zerstört oder sogar in ihrer Entfaltung behindert? Ich denke, es ist einfach eine Erzählung, die uns sehr vertraut ist. Sexuelle Jugendkulturen wurden immer schon kritisch beäugt. Insbesondere ihre Medien- und Technologienutzung löste manchmal geradezu eine moralische Panik aus. Wenn man sich zurückerinnert, ging es allen Generationen so, auch vor der Generation Internet. Und trotzdem bilden sich in jeder Generation (mehr oder weniger) tragfähige Liebesbeziehungen. Verbindlichkeit und Treue sind heutzutage sogar besonders wichtige Werte für junge Menschen. Selbst wenn man Tinder & Co. unsympathisch findet: Technologiepanik braucht man deswegen nicht zu bekommen.