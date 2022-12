Vier „Perchten“ bei Schlägerei schwer verletzt

Aus noch unbekannter Ursache brach am Samstag gegen 21 Uhr in Villach eine Schlägerei zwischen einer Perchtengruppe und mehreren Personen ausländischer Herkunft aus. „Bei dieser Auseinandersetzung wurden vier Mitglieder der Perchtengruppe zum Teil schwer verletzt und wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht“, heißt es seitens der Polizei.