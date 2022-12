Feuerwehr rettete zwei Personen bei Brand in Adnet

Die beiden wurden vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Ein zum Wohnhaus angrenzendes Carport war in Brand geraten, berichtete die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte wurden um 3.34 Uhr alarmiert. Ein Atemschutztrupp holte die beiden Personen aus dem verrauchten Wohnhaus und parallel dazu begannen die Löscharbeiten am Carport, das an der Seitenwand brannte. Da auch am First kleine Flammen zu sehen waren, musste die Dachhaut geöffnet werden.