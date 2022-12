Macron traf den neuen Twitter-Besitzer Elon Musk

Twitter-Moderation soll automatisiert werden

Twitter will sich unter Musk in Zukunft bei der Moderation von Inhalten mehr auf Automatisierung verlassen. „Das Wichtigste, was sich geändert hat, ist, dass das Team jetzt ermächtigt ist, so schnell und aggressiv wie möglich zu handeln“, sagte die neue Twitter-Chefin für Vertrauen und Sicherheit, Ella Irwin.