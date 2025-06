„Offener Krieg“ sorgt für Aufregung in Spanien

Am Mittwoch gab es in Madrid ein Treffen zwischen Javier Tebas (Präsident von La Liga) und Jon Uriarte (Präsident von Athletic Bilbao). „Der Verein ist dankbar für die Bereitschaft und die Klarheit des Gremiums, das die Interessen aller Vereine vertritt. Im Rahmen des Financial Fairplay wurde unter anderem die Möglichkeit des FC Barcelona, Spieler zu verpflichten, diskutiert“, schreibt Bilbao auf der Vereinsseite. Hier geht’s natürlich um Nico Williams.