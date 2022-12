Twitter sperrt Konto von Rapper Kanye West

Kanye West sorgte mit Hitler-Sager für Empörung

„Ich mag Hitler“ und „Ich liebe Nazis“, sagte der Musiker und Modeunternehmer am Donnerstag in einem Interview mit dem bekannten ultrarechten US-Verschwörungsschwurbler Alex Jones. „Ich sehe auch gute Dinge bei Hitler.“ Er habe etwa „Autobahnen erfunden und das Mikrofon, das ich als Musiker benutzt habe“, so West.