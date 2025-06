Mitarbeiter reagierten bei Feuer im Museum sofort

Feuer im Freilichtmuseum in Großgmain in Salzburg! Zwei Mitarbeiter und ein Kalkbrenner griffen am Donnerstag schnell ein, verhinderten Schlimmeres. Nachdem der Dachstuhl des Kalkbrennofens in Flammen aufgegangen war, starteten sie sofort mit dem Löschen. Hohe Temperaturen machten den Lösch-Einsatz besonders schwierig.