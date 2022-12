Traumrennen! Hauser gewinnt Sprint in Kontiolahti

Das erste Einzelrennen sei noch extrem hart gewesen, in der Staffel habe es aber schon viel besser funktioniert. Im Sprint lief es schon wieder wie am Schnürchen. „Und jetzt darf ich mich schon über einen Sieg freuen. Dieser Erfolg ist einfach richtig cool“, so Hauser. Auch im Vorjahr hatte sie beim Saisonauftakt in Östersund den Sprint gewonnen und war anschließend als Gesamtführende zum Heimweltcup nach Hochfilzen gereist. Vor dem letzten Rennen in Finnland und den nächstwöchigen Bewerben in Tirol rückte sie auf Gesamtrang vier nach vorne.