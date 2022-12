„Marktfahrer sind wie eine große Familie“

Ein Loblied auf den Bregenzer Markt

Wenngleich eine Oberländerin, streut sie der Landeshauptstadt Rosen: „Gerade der Bregenzer Weihnachtsmarkt hat in den vergangenen Jahren extrem an Atmosphäre gewonnen, etwa durch die heimeligen Feuerschalen und das Musikprogramm. Das Stadtmarketing nimmt zudem auf unsere Wünsche Rücksicht. Und wie man sieht, wirken sich die gemeinsamen Anstrengungen positiv aus“, freut sich Daniela, die heuer schon Felle an Weihnachtsmarkt-Kunden aus den USA, Indien und Malaysia verkauft hat. „Auch in den Tropen sind Lammfelle sinnvoll, da sie temperaturausgleichend sind. Dies erfordert aber Überzeugungsarbeit“, scherzt die wetterfeste Frau, die sich auch von Regentagen nicht beirren lässt. „Gerade bei Schmuddelwetter kommen jene Kunden, die wirklich etwas kaufen wollen und sich auch Zeit für die Fachberatung nehmen“, so die gut gelaunte 52-jährige.