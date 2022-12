Ist Sex überhaupt so wichtig, Frau Senger?

Ein Traumhaus in den Hügeln des Weinortes Sievering. „Die Buben sind gerade gegangen“, lacht Gerti Senger und nimmt in der weißen Couch mit den roten Kissen Platz, die man vom Fernsehen kennt. Von hier aus gibt sie jede Woche Beziehungstipps in „Guten Morgen Österreich“. „Die Buben“ sind das ORF-Team, „die drehen das bei mir zu Hause“, erklärt die Liebesexpertin nicht ohne Stolz.