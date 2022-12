Optimal ausgebildet trotz Lernbeeinträchtigung

Auch wenn in der ersten Phase von Kreissäge, Hobelmaschine & Co. noch Abstand gehalten werden muss, lernen die Jugendlichen den richtigen Umgang mit den Werkzeugen. „Wenn Maschinen betätigt werden – dann unter Aufsicht“, so Werkstättenkoordinator Sem Graf.

In der Tischlereiwerkstätte in Treffen werden Jugendliche, die eine besondere Unterstützung in ihrer Ausbildung benötigen, angelernt. „Hier geht es auch um das Einfügen in die Gruppe, das Lernen von sozialen Kompetenzen. Wir bilden die Jugendlichen zu qualifizierten Helfern aus und zwar so, dass sie vermittelbar sind“, sagt der pädagogische Ausbildner und Tischlermeister Thomas Olsacher.