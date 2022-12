Simply Red: Keine Lust auf romantische Balladen

Songs zu eigen machen

Mit dem Reggae-Doppel „Night Nurse“ und „Never Never Love“ erinnert Hucknall an seine Zusammenarbeit mit dem jamaikanischen Musiker- und Produzenten-Duo Sly & Robbie. Robbie Shakespeare verstarb vor knapp einem Jahr infolge einer Nieren-OP, weshalb Hucknall den heutigen Konzertabend seinem alten Freund widmet. Immer wieder folgen flotte Disco-Beats auf rasante Funk-Salven, das gewohnt reservierte Wiener Publikum lässt sich mit dem großen Jubel zwar ein bisschen Zeit, taut aber spätestens beim sehr gelungenen Barry-White-Cover „It’s Only Love Doing It’s Thing“ auf. Ja, Simply Red sind im Großen und Ganzen eine Balladen- und auch Coverband, aber Hucknall und seine kundigen Spießgesellen machen sich einen knackigen Song wie Homer Banks‘ „Ain’t That A Lot Of Love“ oder das klassische The Valentine Brothers-Cover „Money’s Too Tight (To Mention)“ mit Spielkunst und -freude souverän zu eigen.