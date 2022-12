Urteil: Qualvoller Tod von Leonie war doch Mord

Zweitangeklagter (19) nimmt Höchsturteil an

In jeder Ecke des Gerichtssaales darf einer der Angeklagten mit seinem Verteidiger beraten. Die Staatsanwaltschaft gibt vorerst keine Erklärung ab. Wolfgang Haas und sein erstangeklagter Mandant - er fasst lebenslänglich aus - nehmen sich drei Tage Bedenkzeit. Anwalt Thomas Nirk und der Zweitangeklagte nahmen das Urteil an. Der Drittangeklagte indessen meldet mit seinem Verteidiger Andreas Schweitzer Berufung an! Damit ist keines der Urteile rechtskräftig.