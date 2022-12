Fall Leonie: Urteilstag um getötete 13-Jährige

„Wir stehen am Ende eines langen Beweisverfahrens“

Nach einer kurzen Verzögerung - wie am ersten Tag fehlt eine Geschworene - startet unter großem Medieninteresse der Urteilstag im Fall Leonie. Zuerst spricht die Staatsanwältin: „Wir stehen nun am Ende eines langen Beweisverfahrens. Widersprüche hat es aus meiner Sicht zahlreiche gegeben. Es hat mich stellenweise fassungslos gemacht, was die Angeklagten von sich gegeben haben.“