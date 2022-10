Prozess um tote Leonie: Urteil Anfang Dezember

Es war alles zügig vorgesehen Ende September dieses Jahres: Die drei - der Vergewaltigung mit Todesfolge und des schweren sexuellen Missbrauchs - angeklagten Afghanen sollten innerhalb von etwas mehr als zwei Wochen in sechs Verhandlungstagen gehört werden, dazu noch Sachverständige und Zeugen. Es lief nach Plan, dann erkrankte die Richterin. Sie ist wieder in Amt und Würden, und koordinierte gleich neue Termine: Fortsetzung am 24. Oktober, dann ein Termin im November, am 2. Dezember könnte dann das Urteil fallen.