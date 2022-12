Demenz: Weihnachten weckt verlorene Erinnerungen

Im Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt am Wörthersee (Ktn.) werden Erkrankte mit fortgeschrittener Demenz betreut. „Während aktuelle Bezüge und Erfahrungen bei den PatientInnen verloren gehen, lassen sich länger bestehende Erinnerungen, wie jene an die guten alten Zeiten, oft noch wachrufen“, erklärt Oberarzt Dr. Walter Müller, MSc, Leiter des Departmentsfür Akutgeriatrie und Remobilisation.