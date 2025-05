„Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin kann“

Brandgeruch noch am Tag danach

Am Tag danach riecht es in der Straße noch immer verbrannt. Geschockte Bewohner stehen beim „Krone“-Lokalaugenschein vor dem Gebäude. Einige bringen ihre Habseligkeiten in Sporttaschen in Sicherheit und beladen Autos für eine ungewisse Zukunft. Mutter Viktoria hält Tochter Alice in den Armen, manche blicken ungläubig auf das Haus, den Tränen nahe.