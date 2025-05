So viele Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll

Es ist eine erschreckende Zahl: 75 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder in Österreich pro Jahr weg. Milch ist ebenso darunter wie Brot, Nudeln, Gemüse und Obst. Auch Foodbloggerin und Marketingexpertin Isolde Bornemann und ihren Mann, den TV-Journalisten und Fotografen Dieter Bornemann, hat die enorme Verschwendung beschäftigt und sie dazu veranlasst, ein Buch darüber zu schreiben: In „Aufgegessen!“ wurden elf Familien vier Wochen lang begleitet und dokumentiert, was sie weggeworfen haben.