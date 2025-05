F1-Crash: „Wahnsinniger Rückschlag“ für Red Bull

Max Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda krachte am Samstag in Q1 mit seinem Red Bull nach einem Ausritt ins Kiesbett in die Reifenstapel und überschlug sich daraufhin. „Oh mein Gott! Ist er okay?“, rief sein ehemaliger Racing-Bulls-Teamkollege Liam Lawson am Teamfunk.