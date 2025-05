Ferraris Flaggen flattern nur noch auf Halbmast

„Wir brauchen wieder einen starken Mann an der Spitze – einen Montezemolo oder Todt. Sonst wird das nichts mehr“, lautete die gesalzene Analyse von Shuttle-Fahrer Roberto, als er die Reporter aus seinem schwarzen Mercedes Vito am Eingang zum Fahrerlager aussteigen ließ. Und das schon Stunden bevor die Scuderia gestern im Qualifying in ein Debakel schlitterte, am Sonntag (Start: 15 Uhr) zum ersten Mal in der Geschichte von Imola kein Ferrari in den ersten fünf Startreihen stehen wird.