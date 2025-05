Hallo Westliga: Die Innsbrucker sind wieder da

Der Wacker ist wieder da! Mit dem zweiten Aufstieg in Folge kehrt der Innsbrucker Traditionsverein in die dritthöchste Spielklasse zurück. Nach dem 3:0-Erfolg und dem fixierten Meistertitel gab es kein Halten mehr, folgte eine Bierdusche der nächsten. Trainer Sebastian Siller, Tormann Lukas Tauber, alle kamen dran. „Es ist einfach eine extreme Erleichterung, es ist einfach geil“, sagte Tauber, der in der aktuellen Saison noch nicht oft bezwungen wurde und auch in der Westliga das schwarz-grüne Tor hüten wird. Seit insgesamt eineinhalb Jahren sind die Innsbrucker in der Meisterschaft bereits ungeschlagen und wollen das auch noch länger bleiben.