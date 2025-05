Auch die Promis sind längst im Titelfieber

Gemma Bundesliga-Schauen – das steht am Sonntag nicht nur bei eingefleischten Fußball-Fans am Programm. Die Ausgangslage ist klar: Macht Sturm bei Rapid mehr Punkte als WAC daheim gegen die Austria, sind die Grazer Meister. Ansonsten sieht Fußball-Österreich ein direktes „Finale“ am Samstag, 24. Mai, in Graz zwischen den Steirern und Kärntnern. In beiden südlichen Bundesländern ist längst das Fußballfieber ausgebrochen.