„Auf dem Weg zur Hölle“ - Konflikt in der OSZE

Es sei bedauerlich, „wenn man eigentlich eine Plattform, die dazu da war, seit dem Kalten Krieg, seit 1975, nicht dazu nützt, wofür sie eigentlich geschaffen wurde, zum Austausch, auch in einer schwierigen Zeit“, betonte Schallenberg in einem Gespräch mit dem ORF in Lodz, dessen Tonaufnahme der APA vorlag. „Wir dürfen jetzt nicht verfallen in ein Denken, dass wir sagen, wir wollen nur noch mit denen hier zusammensitzen, die so ticken wie wir, die so denken wie wir.“