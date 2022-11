OSZE-Chefin gegen Ausschluss Russlands

Ein solcher Schritt würde keine Abhilfe schaffen. „Die Gründer der OSZE haben aus gutem Grund keinen Austrittsmechanismus vorgesehen. Die OSZE ist qua Definition eine inklusive Organisation“, sagte Schmid in einem am Montag veröffentlichen Interview mit der Initiative „Gesichter der Demokratie“. Die im Kalten Krieg entstandene Organisation sei „keine Schönwetterorganisation“, so die deutsche Diplomatin, die sich zuversichtlich zur Zukunft der in Wien ansässigen Organisation zeigte.