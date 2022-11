Reporter von Polizei in Katar festgehalten

„Sie greifen uns an. Sie greifen dieses Mädchen für nichts an“, sagte ein Mann, der wie eine weitere Frau ein T-Shirt mit der Aufschrift „Women Life Freedom“ (Frauen Leben Freiheit) trug. Unter dem Motto protestieren unzählige Iranerinnen und Iraner in ihrem Heimatland und in anderen Ländern gegen die Führung ihres Landes.