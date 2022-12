Mobbing im Markt: Kampf gegen falsche Autorität

Mittlerweile fährt er nicht mehr in Wien, sondern in Niederösterreich. Dass er mich von Rudolfsheim-Fünfhaus in seine alte Heimat Meidling kutschiert ist Zufall, weil er gerade eine Fahrt vom Land in die Stadt hatte. „Ich liebe Wien, aber ich muss hier nicht wohnen. Die Preise sind brutal. Mittlerweile habe ich fünf Kinder. Mit vier Kindern wohnten wir in einer kleinen Wohnung in Meidling, dann in einer etwas größeren in Mödling und jetzt haben wir ein Haus in Sollenau. Wir haben viel mehr Platz und zahlen deshalb nicht mehr als in Meidling. Außerdem wachsen die Kinder in der Natur auf.“ Nicht zuletzt hat sein Standort auch berufliche Vorteile. „Es sind zwar viel weniger Fahrten, aber dafür kaum eine unter 20 oder 25 Euro. Das zahlt sich viel mehr aus.“ Die Supermarktkarriere hinterließ ihre Spuren: „In diesem Laden kaufe ich noch nicht einmal mehr ein …“