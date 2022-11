Taxifahren nach der Pandemie: Eine Ein-Mann-Armee

Seine Frau hat einen eigenen Job und konnte nicht im Familienbetrieb aushelfen, so blieb alles an Cengiz hängen. Beim Wort Bürokratie kommt ihm anfangs noch ein Lächeln über die Lippen, es wird aber schnell von einem kühlen Frösteln ersetzt - und das liegt nicht daran, dass er die Klimaanlage für einen nebeligen Herbsttag übermäßig kalt eingestellt hat. „Ich habe nie verstanden, warum Unternehmern das Leben hier so schwer gemacht wird. Mit den Lohnnebenkosten zahlte ich jedes Jahr das Doppelte für meine Mitarbeiter. Die Versicherungskosten kann ich ja noch nachvollziehen, weil sie uns in vielen Bereichen zugutekommen, aber dieser Riesensatz an Steuern ist doch nicht zu argumentieren. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich bestraft werde, wenn ich hart arbeite. Warum gibt es Zuverdienstgrenzen, wenn man gerne mehr tun würde? Wenn man hart arbeitet, hat man hier keine Vorteile.“