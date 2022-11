Tourismus: Per Taxi in die weite Ferne schweifen

Nach gut zwei Jahren des Darbens konnten sich die Wiener Taxler diesen Sommer zumindest wieder auf Touristen und Urlauber verlassen. Das freut auch meinen Fahrer Nagib, der mich am Gürtel entlangkutschiert und den verregnet-vernebelten Herbsttag mit sanfter Klassik im Radio übersteht. Seit 15 Jahren fährt er die Menschen in der Bundeshauptstadt von A nach B, „aber noch so einen Sommer wie 2020 und 2021 hätte ich als Selbstständiger wahrscheinlich nicht mehr überlebt.“ Ich erzähle ihm gerade, dass mir viele Fahrer von Schwierigkeiten berichtet hätten und teilweise die Branche wechseln mussten, da grätscht er mir warnend dazwischen: „Die meisten beschönigen die Lage und tun so, als wäre alles okay. Tatsache ist aber, dass wir echte Existenzängste hatten.“