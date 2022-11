Mit zwei Gummifreundinnen auf Wellnessurlaub

„Ich bekam einen Anruf von einem Puff aus der Burggasse und sollte einen Mann abholen. Der kam raus und hatte links und rechts zwei Gummipuppen in der Hand. Die eine kaputt, die andere triefte nur so vor Wasser.“ Lebhaft erinnert sich Reinhard an das Ereignis zurück als wäre es gestern gewesen. Er kommt kaum aus dem Lachen raus. „Ich frage ihn, ob er damit einsteigen will und dass die Puppe dafür zu nass wäre. Er hat sie dann zusammengefaltet und in seinem Rucksack verstaut. Nachdem wir uns ein bisschen länger unterhalten haben meinte er, das wären seine zwei Lebensgefährtinnen und er war mit ihnen auf Wellness, weil es in dem Puff Whirlpools gibt. Frauen aus Fleisch und Blut wären ihm völlig egal. Und das Ärgste war: er hat mich angeschaut und sich gefragt, was mit mir nicht stimmt. Unglaublich.“