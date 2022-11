Zwischen Briefmarkensammeln und dem Freudenhaus

Als Zvonimir an einem Taxistand in der Währinger Straße parkt, denkt er sich nicht viel. Das Fahrgastaufkommen hält sich mittwochnachts in Grenzen und auch sonst gibt es wenige Vorkommnisse zu berichten. An der Würstelbude zu seiner Rechten lehnt jemand gemütlich an der Theke und genießt das Burenhäutl mit einem Bier aus einer dunkelblauen Dose, ein paar studentische Nachtschwärmer ziehen sportlich mit ihrem Rädern an ihm vorbei. Nicht jedem gelingt es, zu nachtschlafender Stunde noch eine gerade Linie zu fahren. Ein paar übriggebliebene Lichter von Lokalen und geschlossenen Verkaufsshops spiegeln sich am leicht befeuchteten Gehsteig, nachdem ein ganz kurzer Nieselregen über den Bezirk gezogen ist.