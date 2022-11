Mehr Geld für den öffentlichen Dienst

Der Bund hat es vorgemacht, nun einigten sich Arbeitergebervertreter und Gewerkschaften auch auf Landesebene: Die rund 14.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Land, Gemeinden und Krankenhausbetriebsgesellschaft) werden ab dem kommenden Jahr je nach Gehaltsstufe zwischen 7,15 und 9,41 Prozent mehr Lohn erhalten, wobei die Lohnerhöhung zumindest 170 Euro im Monat ausmachen wird. Anders als im Bund addiert sich dazu noch ein „Zuckerl“ in Form einer Einmalzahlung, genannt „Teuerungsprämie“, in Höhe von 420 Euro. Unterm Strich werden in Vorarlberg die Gehälter im öffentlichen Dienst im Schnitt also um 7,81 Prozent steigen, wobei die untersten Einkommensbezieher den größten Sprung machen (10,26 Prozent). Weiters werden auch die Zulagen - wie im Bund - um 7,32 Prozent erhöht.