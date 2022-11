Der Mann, der Franz Vranitzky „sterben“ ließ

„Zeigt, worauf die Leute alles hereinfallen“

Die Masche von Debenedetti ist immer die gleiche: „Ich überprüfe, ob Politiker einen Twitter-Account haben. Wenn sie keinen haben, erstelle ich einen“, sagt er im krone.at-Interview. Dienstagfrüh erstellte er das falsche Konto von Minister Totschnig und folgte vielen Journalisten, Politikern und anderen Vertretern der österreichischen Twitter-Szene. Im Gegenzug bekam „Totschnig“ in der kurzen Zeit nur wenige Follower, aber als er dann die falsche Todesmeldung verbreitete, war es „unglaublich, wichtige Politiker sind dem aufgesessen. Es zeigt, worauf die Leute in den sozialen Medien alles hereinfallen“, so Debenedetti.