Top-Ergebnisse die selbst das Team überraschte

Nach dem Karriereende von Benjamin Maier sitzt der Heeressportler in diesem Winter in den Schlitten von Markus Treichl. Beim Auftakt sowohl im Zweier als auch im Vierer. „Da sich Markus Sammer im Training an den Rippen verletzt hat, bin ich in beiden Schlitten zum Zug gekommen“, verrät Huber, der im Athletikbereich mit VLV-Sportdirektor Sven Benning trainiert. Besonders groß war die Freude über Rang fünf im Vierer. „Das war das beste Weltcupresultat, das Markus bisher einfahren konnte“, sagt Huber, der sich mit Maier 2021 in Altenberg (D) WM-Silber im Vierer holen konnte. „Zudem hatten wir mit Dominik Hanschitz einen Weltcupdebütanten an Bord.“