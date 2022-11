OÖ: Arbeiter stürzte 23 Meter in Brunnen

Kurz vor 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte per Notruf alarmiert, dass eine Person in einen tiefen Brunnenschacht gestürzt sei. Die Feuerwehren St. Marien und Weichstetten sowie das Rote Kreuz und die Polizei rückten unverzüglich zum Einsatzort an. Dort angekommen wurde ein Techniker, der bei Arbeiten in einem ca. 23 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt war, entdeckt.