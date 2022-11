Wegen Blockade wanderten Lebensmittel in die Tonne

Den Beitrag über die jüngsten Blockaden der Letzten Generation am Montag in Graz, Innsbruck und Linz nahm der 59-Jährige zum Anlass, um sein Erlebnis mit Aktivisten zu schildern, das in Unkosten für ihn und Lebensmittelverschwendung endete. Er stand im Februar als einer von vielen im Stau, als in Wien-Donaustadt das Lobau-Camp von der Polizei geräumt wurde - zwei Stunden lang. Die Ware, die eigentlich für eine Kundin gedacht war, konnte er danach nicht mehr aushändigen und musste sie entsorgen.