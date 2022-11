Innsbruck: Verkehrsstudie am Tag des Verkehrschaos

Ausgerechnet am Streik-Tag, an dem Öffis still standen, präsentierten Verkehrs-StR Uschi Schwarzl, BM Georg Willi und Christian Baumann vom Meinungsforschungsinstitut Spectra eine Studie zur Mobilität und Kaufkraft in der Innsbrucker Innenstadt. Kaufkraft und Mobilität in Zusammenhang setzen sei in Österreich einzigartig. Das Ergebnis: Während nur rund 30 Prozent der Radler mit leerem Radkorb heimfahren, kaufen über 60 Prozent der Menschen, die mit dem Pkw in die Innenstadt fahren, nichts ein.