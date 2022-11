Europol zerschlägt „Super-Kartell“ im Kokainhandel

Die europäische Polizeibehörde Europol gab die Zerschlagung eines großen europäischen Kokainschmuggelnetzwerks bekannt. 49 Verdächtige in verschiedenen Ländern seien festgenommen worden, darunter sechs „hochrangige Zielpersonen“ in Dubai. Diese hätten sich zu einem „Super-Kartell“ zusammengeschlossen, „das rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa kontrollierte“.