Bahnstreik: Zehntausende Schüler sind entschuldigt

Der nach den gescheiterten KV-Verhandlungen für Montag ausgerufene Warnstreik der Eisenbahner trifft auch Zehntausende Schüler, Lehrer und Verwaltungsbedienstete an Schulen in mehreren Bundesländern. Denn wegen des Streiks fahren auch die S-Bahnen nicht, in Salzburg fallen neben der Salzburger Lokalbahn und der Pinzgauer Lokalbahn zudem der gesamte städtische Obus-Verkehr aus. Wer wegen des Streiks zu spät oder nicht in die Schule kommt, gilt Stand Sonntagnachmittag in Wien, Salzburg, der Steiermark und Kärnten automatisch als entschuldigt.