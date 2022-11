Kärntner pachtet Lokal, um Mitarbeiter zu halten

Nun kehrt wieder Leben ein in das schmucke Restaurant in der Frühstückspension. Betreiben wird es allerdings nicht der Lungauer: Ab 2. Dezember führt und pachtet sein befreundeter Hotelier und Gastronom Christian Frühauf das Lokal – der Kärntner betreibt im Sommer die Zechneralm an der Nockalmstraße. „Wir haben versucht, einen zweiten Standort zu suchen“, berichtet Frühauf. Der Hintergrund: Der Innerkremser will in Zeiten des Personalmangels seine sechs Stammmitarbeiter nicht verlieren. Er bietet ihnen deshalb Ganzjahresstellen – im Winter arbeiten sie nun am Katschberg. „Für die Mitarbeiter ändert sich wenig. Die Distanz zum Arbeitsplatz bleibt gleich“, so der Kärntner.