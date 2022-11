Zusteller zweigte reihenweise Postpakte ab

Da wird sehnsüchtig auf das neue Mobiltelefon, die stylische Armbanduhr einer Edelmarke oder die schicken Sneakers gewartet - und nichts davon kommt an. Der Sendungsverlauf zeigt an: Die Zustellung ist erfolgt! Doch der Empfänger steht mit leeren Händen da. Wenn das Kunden im Südburgenland oder der angrenzenden Steiermark passiert ist, kann es gut sein, dass dieser Paketzusteller dahintersteckt. Der 28-Jährige aus Ungarn soll wochenlang Zusendungen mit wertvollem Inhalt, der sein Interesse geweckt hat, abgezweigt und verbotenerweise an sich genommen haben. Dem Täter wird vorgeworfen, schon seit August sein Unwesen getrieben haben.