Falscher Ort, falsche Zeit | Der Klimt-Anschütter

Was für eine willkommene Abwechslung von den vielen Krisen könnte und sollte eine Fußball-Weltmeisterschaft sein. Wie sehr würden wir uns Ablenkung ersehnen von Ukraine-Krieg und Teuerung, Corona und Gesundheitskrise, Asylmisere und mehr. Doch die „WM der Schande“, wie sie nicht nur ein „Krone“-Leserbriefschreiber dieser Tage bezeichnet hat, diese Endrunde im Unrechtsland Katar schafft das bisher nur höchst bedingt. Wie es der kluge Ex-Fußballer und internationale Erfolgstrainer Adi Hütter im „Krone“-Interview in dieser Woche so richtig formuliert hat: „Eine WM am falschen Ort zur falschen Zeit“. Und so widmen sich die „Krone“-Reporter Christian Reichel und Peter Klöbl vor Ort zu Recht nicht allein dem Sport, sondern auch den üblen Nebengeräuschen und -gerüchen. Sie berichten, wie es in der „Krone“ sein muss, von den Licht- und Schattenseiten. So findet Reichel: „Das hier ist eine WM der Gegensätze, die zum Nachdenken anregt, einen aber auch in seinen Bann zieht. Ungeachtet der negativen Begleitumstände leben die Fans ihre Begeisterung aus.“ Und Peter Klöbl sagt: „Noch nie hat eine WM die Fußballwelt so entzweit! Sportliche Sensationen, heftige politische Diskussionen - diese WM ist jetzt schon einzigartig!“ An unserer Berichterstattung jedenfalls besteht reges Interesse. Vermutlich halten es viele mit dem deutschen Star-Autor Axel Hacke. Der schrieb im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“, er werde sich die Spiele im TV nicht anschauen, er habe keine Lust „auf diese Art von Fußball, auf die FIFA, auf die Korruption“. Aber: „Ich werde natürlich nach den Ergebnissen schauen und die Berichte in der Zeitung lesen.“ Ein gutes Modell!