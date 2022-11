Neue Pflichten für Migranten: Integration & Arbeit

„Verpflichtender Integrationsdienst“ – so nennt der neue Parteichef der SPOÖ, Michael Lindner, seine Idee. Dahinter stecken Inhalte, die durchaus von den in OÖ regierenden Parteien ÖVP und FPÖ kommen könnten, wenn auch netter formuliert. Zusammengefasst sollen alle Asylwerber, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen positiven Bescheid erhalten und damit bleiben dürfen, in die Pflicht genommen werden, sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und auch in Kooperation mit Gemeinden und Firmen auch zu arbeiten.