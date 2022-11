Orlando Bloom machte „Boxenstopp“ in Wien

Bloom drehte am Red Bull Ring - und schlemmte in Wien

Probieren wollte Bloom, in prominenter Gesellschaft von Set-Kollege David Harbour („Stranger Things“), nämlich unbedingt den süßen Topfenauflauf. Zuvor hatte sich die Herrenrunde aber noch mit allen Leckereien, mit denen die Gastrofamilie in der Wollzeile kulinarisch begeistert, gestärkt.