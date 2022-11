Mit Polizei-Eskorte in die Hausbank marschiert

Herr H. glaubt an Millionen-Erbschaft, die Bank nicht

„Ich erwarte eine Erbschaft aus Frankreich. Um 1,5 Millionen Euro geht es“, so Wolfgang H. In Erwartung überwies er schon viel Geld für angebliche Gebühren an Auslandskonten. An Betrug dachte er bei der großzügigen Internet-Bekanntschaft noch nie. Die Hausbank dürfte das anders gesehen und gehandelt haben. Banken sind verpflichtet, bei Überweisungen auf dubiose Konten einzugreifen. Das kann bis zur Auflösung von Kundenkonten gehen. Aber: Im konkreten Fall darf sich das Geldinstitut nicht äußern.