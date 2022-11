Als Foto-, Optik-, Hörgeräte- und Elektronik-Händler ist das von Steyr aus agierende Unternehmen breit aufgestellt. Mit 160 Filialen in Österreich ist auch das Standortnetz groß. Von einer getrübten Konsumlaune aufgrund der Teuerungen merkt Hartlauer nicht wirklich etwas. „Die Stimmung ist derzeit gut. Was uns auffällt, ist das große Interesse an unserem Beratungsservice. Die Menschen suchen für ihr Geld hochwertige, langlebige Produkte und Geschenke. Es wird bewusster und zielgerichteter eingekauft“, erzählt der Unternehmer, der mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt.